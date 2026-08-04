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Incendio consume departamento en el cuarto piso de un edificio en Av. Lomas de Montemar de Concón

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La Central Bomberos Viña del Mar despachó a las máquinas 72, 62, 82, 42 al siniestro que se registra la tarde de este martes.

Incendio consume departamento en el cuarto piso de un edificio en Av. Lomas de Montemar de Concón
Martes 4 de agosto de 2026 16:59
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Un incendio consume un departamento en la intersección de calle Santa Macarena con avenida Lomas de Montemar, en la comuna de Concón.

La emergencia se registra la tarde de este martes y afecta a una vivienda en el cuarto piso de un edificio.

La Central Bomberos Viña del Mar despachó a las máquinas 72, 62, 82, 42 al siniestro.

Los voluntarios ya se encuentran en el lugar realizando labores para controlar las llamas y evitar la propagación del fuego.

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