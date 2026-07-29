Detienen en Viña del Mar a dos prófugos de la justicia durante operativo de búsqueda

Dos personas que se mantenían prófugas de la justicia fueron detenidas por Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Valparaíso, en el marco de un operativo destinado a ubicar a personas con órdenes de aprehensión vigentes en la comuna de Viña del Mar.

El procedimiento permitió la captura de una mujer chilena de 45 años, quien era requerida por la justicia por los delitos de tráfico de drogas en pequeñas cantidades y posesión, tenencia o porte de municiones y sustancias químicas.

La orden de aprehensión había sido emitida el 17 de marzo de 2023 por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.

Asimismo, los funcionarios detuvieron a un hombre, también de 45 años, sobre quien pesaba una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones graves, emitida el 19 de marzo de 2025 por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

Cabe hacer presente que tras su captura, ambos imputados fueron puestos a disposición de la justicia para continuar con los procedimientos correspondientes.

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