Incautan casi 8 kilos de marihuana durante control carretero en ruta 5 Norte de Nogales

Cerca de ocho kilos de marihuana fueron incautados por Carabineros de la Sección OS-7 de Valparaíso durante un procedimiento de fiscalización realizado en la ruta 5 Norte, en Nogales, que terminó con un hombre detenido por el delito de tráfico de drogas.

El operativo se desarrolló en el marco de controles efectuados por la unidad especializada en conjunto con personal de la Tenencia de Carreteras Hijuelas, cuando fiscalizaban un bus interprovincial que transitaba por la principal ruta del país.

Durante la inspección, el can detector de drogas «June», del Emblema Verde, alertó sobre la presencia de sustancias ilícitas en el equipaje de uno de los pasajeros.

Así es como luego de revisar el equipaje en cuestión, los funcionarios policiales encontraron más de 7 kilos 700 gramos de marihuana, además de un celular.

Según dio a conocer la policía uniformada, el detenido fue identificado con las iniciales P.X.R.G., chileno de 35 años, quien mantiene antecedentes penales.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del tribunal para su respectiva audiencia de control de detención por tráfico de drogas.

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