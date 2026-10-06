Incendio consume completamente una vivienda de material ligero en sector Belloto Sur de Quilpué

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Quilpué despachó a las máquinas 11 y 31 al siniestro estructural que se declaró la noche de este martes.
Un incendio estructural se registra la noche de este martes en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso.
Una vivienda de un piso y de material ligero está siendo afectada por las llamas en calle Serena con Manuel Orella, sector de Belloto Sur.
El siniestro no registra peligro de propagación y en el lugar trabajan equipos de emergencia para apagar el fuego.
La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Quilpué despachó a las máquinas 11 y 31.
(Imagen: @prensamargamarga)
PURANOTICIA