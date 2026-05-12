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Incendio consume bodegas de una mueblería y un vehículo en Villa Alemana

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El siniestro se habría originado tras la explosión de un tubo de gas, entre las calles Tacna con Patricio Lynch.

Incendio consume bodegas de una mueblería y un vehículo en Villa Alemana
Martes 12 de mayo de 2026 20:54
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Un incendio estructural se registra la noche de este martes en la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso.

El siniestro se habría originado tras la explosión de un tubo de gas entre las calles Tacna con Patricio Lynch.

El fuego consume dos bodegas de una mueblería, las que contienen muebles y colchones, además, afecta a un vehículo.

Cabe señalar que en el lugar de la emergencia se encuentran trabajando bomberos de las comunas de Villa Alemana, Quilpué, Limache y Olmué.

(Imagen: @Central de Emergencias V Region)

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