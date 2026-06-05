Golpe al crimen en Quillota: PDI detiene a hermanos por tenencia de armas y municiones

En un operativo focalizado en el sector de San Pedro, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Quillota lograron la detención de dos hermanos, de 22 y 16 años de edad. El procedimiento se gestó en el marco de una investigación coordinada con la Fiscalía Local por los delitos de microtráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.

Según los antecedentes policiales, la diligencia se ejecutó tras obtener una orden judicial de entrada y registro para el inmueble de los imputados. Ambos jóvenes estaban bajo la lupa de las autoridades debido a "su presunta participación en disparos injustificados y enfrentamientos armados entre bandas rivales" que mantenían en vilo a los vecinos de la zona.

ARMAMENTO INCAUTADO

Al ingresar a la vivienda, los oficiales de la PDI se encontraron con un importante acopio de elementos de protección y ataque. Durante el procedimiento, se logró la incautación de:

Un revólver calibre .22 : El cual mantenía seis cartuchos en su tambor y registraba una denuncia vigente en la Dirección General de Movilización Nacional, "debido al fallecimiento de su propietaria".

Una pistola a fogueo: La cual se encontraba debidamente modificada para disparar munición real.

Una escopeta artesanal (hechiza).

Diversas municiones de distintos calibres .

Un chaleco antibalas.

Por instrucción del Ministerio Público, "ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Quillota para su respectivo control de detención", donde se determinarán las medidas cautelares mientras dure la investigación.

PURANOTICIA