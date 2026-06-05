Inspectores de Quintero y Puchuncaví se capacitan con Carabineros para aplicación de nueva Ley de Seguridad Municipal

Agentes de Seguridad Pública e inspectores municipales de Quintero y Puchuncaví participaron de un curso de capacitación OS-14, una instancia de formación impulsada por Carabineros para fortalecer la seguridad en estas comunas.

La iniciativa tuvo como objetivo dar a conocer los alcances y principales disposiciones de la nueva Ley N.° 21.802 de Seguridad Municipal, fortaleciendo el rol preventivo de los municipios y la coordinación con las policías para una mejor respuesta ante las necesidades de la comunidad.

Durante el curso, personal especializado de Carabineros abordó aspectos operativos, legales y procedimientos de actuación frente a las distintas situaciones que enfrentan diariamente los equipos municipales en el ejercicio de sus funciones.

En la oportunidad, la jefa nacional de OS-14 de Carabineros, mayor Mariela Boitano, explicó que "nuestro objetivo es entregar herramientas a los inspectores, derribar mitos, aclarar conceptos y que ellos comprendan cuál será la vigencia de esta ley, desde cuándo comenzará a regir y cuáles serán las principales facultades que tendrán con su puesta en marcha”.

Por su parte, el alcalde de Quintero, Rolando Silva, expresó que "trabajamos junto a la comuna de Puchuncaví, con nuestros equipos de Seguridad Pública e Inspección Municipal, preparándonos para la implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal. Esto permitirá fortalecer las competencias de nuestros funcionarios y mejorar el servicio y la atención que entregamos a la comunidad”.

En tanto, el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero, Arturo Fernández, destacó que "desde Santiago nos visita el Departamento OS-14, encabezado por la mayor Boitano, quienes nos entregarán diversos módulos de capacitación que abarcan materias como defensa personal, derechos humanos y atención a vecinos y vecinas”.

Por último, destacaron que esta capacitación representa un importante avance en la preparación de los equipos municipales encargados de la prevención y seguridad, permitiéndoles enfrentar de mejor manera los desafíos que plantea la nueva legislación.

PURANOTICIA