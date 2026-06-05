Fallece segunda víctima del ataque armado en Rodelillo: joven de 20 años permanecía en riesgo vital con severo daño cerebral

Una segunda víctima fatal dejó el brutal ataque armado registrado la noche del miércoles 3 de junio en el sector de Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, luego que durante la madrugada de este viernes falleciera una joven de 20 años que permanecía internada en estado crítico en el Hospital Carlos van Buren de la Ciudad Puerto.

A través de un comunicado, la Dirección del recinto asistencial porteño informó a la comunidad que "pese a todos los esfuerzos clínicos y dada la gravedad de sus lesiones, en horas de esta madrugada (01:20 horas), se registró el fallecimiento de la paciente sexo femenino, iniciales N.E.J., de 20 años".

De igual forma, precisaron que la joven se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro recinto asistencial, y que se había visto afectada por los hechos ocurridos la noche del miércoles recién pasado en el sector de Rodelillo, Valparaíso.

Asimismo, el establecimiento indicó que "los demás pacientes se encuentran estabilizados y en evolución bajo estricto seguimiento médico".

La joven era una de las víctimas que presentaba el cuadro más complejo tras la balacera. De hecho, el jueves el jefe de la Unidad de Paciente Crítico y jefe (s) de la Unidad de Emergencia del Hospital Carlos van Buren, doctor Osvaldo Garay, había señalado que la paciente mantenía una "lesión cervical alta con salida mandibular" y un "gran compromiso isquémico cerebral", permaneciendo en riesgo vital en la UCI.

Con este nuevo deceso, la cifra de fallecidos por el ataque armado se elevó a dos personas. La primera víctima correspondió a una joven de 19 años que murió la misma noche del hecho, luego de ingresar al hospital con un shock hemorrágico y sufrir un paro cardiorrespiratorio que no logró ser revertido por los equipos médicos.

Cabe recordar que el violento episodio se registró cerca de las 21:40 horas del miércoles en la intersección de Av. Rodelillo con pasaje María Labrín, donde sujetos que se desplazaban a bordo de un vehículo dispararon en múltiples ocasiones contra un grupo de personas. El ataque dejó un saldo inicial de una persona fallecida y ocho heridos por impactos balísticos, tres de ellos en riesgo vital. Tras la muerte de la joven de 20 años, la tragedia suma ahora dos víctimas fatales, mientras los restantes lesionados continúan recibiendo atención médica y evolucionan bajo monitoreo permanente.

PURANOTICIA