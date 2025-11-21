Incendio consumió una vivienda en el segundo sector del cerro Playa Ancha de Valparaíso

Una vivienda resultó completamente consumida por un incendio estructural en la parte alta del cerro Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso.

Diversas unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el segundo sector, específicamente a la calle Leandro Escudero, para combatir las llamas.

La emergencia originó una densa columna de humo negro, la cual es visible desde distintos puntos de la comuna e incluso desde Viña del Mar.

Desde Chilquinta se informó que, a solicitud de Bomberos, se procedió a suspender el suministro eléctrico para facilitar las labores de extinción de las llamas.

"Corte de suministro eléctrico que afecta a los hogares del cerro Playa Ancha de la comuna de Valparaíso es para resguardar la seguridad de Bomberos que se encuentran trabajando en el área", señaló la compañía en redes sociales.

PURANOTICIA