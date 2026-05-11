Incendio consume al menos dos viviendas en el sector Achupallas en Viña del Mar

Un incendio estructural se registra la noche de este lunes en la ciudad de Viña del Mar.

La emergencia se desarrolla entre las calles Algarrobal con Heriberto Rojas, en el paradero 12 de Achupallas.

Según informaron vecinos del sector, las llamas consumen al menos dos viviendas y además, existe peligro de propagación a otros inmuebles.

Para el trabajo seguro de Bomberos de la Ciudad Jardín, se solicitó la desenergerización remota.

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