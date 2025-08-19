Incendio consumió al menos dos viviendas en el cerro Toro de Valparaíso: Bomberos trabajaron para controlar la propagación

Un incendio estructural se registra durante la tarde de este martes en el cerro Toro de Valparaíso.

La emergencia que afecta al menos a dos viviendas se produce en calle García Reyes con Alberto Bles Gana.

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto despachó ocho unidades al lugar del siniestro para controlar la propagación del fuego y evitar que se extienda a otros inmuebles.

La empresa Chilquinta procedió a cortar el suministro de electricidad en el sector del Camino Cintura para "resguardar la seguridad de Bomberos que se encuentran trabajando en el área".

Precisaron que el horario estimado de reposición del servicio será a eso de las 18:00 horas.

VIDEO

(Video: @NoticiasValpoEx)

PURANOTICIA