Incendio afectó al menos a una vivienda en el cerro Rodelillo de Valparaíso

Bomberos de la Ciudad Puerto evitaron que las llamas se propagaran a otros inmuebles.

Viernes 24 de octubre de 2025 18:29
Al menos una vivienda afectada dejó un incendio que se registró este viernes en la ciudad de Valparaíso.

La emergencia se produjo en la avenida Rodelillo con Pasaje Unión, en el cerro Rodelillo.

Bomberos de la Ciudad Puerto despachó inicialmente seis carros, quienes evitaron que las llamas se propagaran a otros inmuebles.

Personal del Departamento de Prevención e Investigación de Incendios (DPI) realizará los peritajes correspondientes para establecer la causa del incendio.

