Incendio afectó a un departamento en el cerro Lecheros de Valparaíso: Bomberos rescató a personas que habían quedado atrapadas

La emergencia se registró la noche de este martes en un edificio emplazado en calle Lecheros con Cervantes.
Un incendio se registró en un edificio durante la noche de este martes, en el cerro Lecheros de Valparaíso.
Debido a la emergencia que afectó a un departamento en calle Lecheros con Cervantes, cinco personas quedaron atrapadas en el tercer piso del inmueble.
Pasados los minutos y gracias al trabajo de Bomberos, las personas fueron rescatadas.
Además, los voluntarios lograron encontrar el punto de origen y se encuentran trabajando en la extinción del siniestro.
En el lugar de la emergencia se encuentran personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU), Carabineros y Chilquinta.
Para el mejor trabajo de Bomberos, la empresa antes mencionada procedió a cortar el suministro de energía en el sector.
PURANOTICIA