Incendio afectó a un departamento en el cerro Lecheros de Valparaíso: Bomberos rescató a personas que habían quedado atrapadas

Un incendio se registró en un edificio durante la noche de este martes, en el cerro Lecheros de Valparaíso.

Debido a la emergencia que afectó a un departamento en calle Lecheros con Cervantes, cinco personas quedaron atrapadas en el tercer piso del inmueble.

Pasados los minutos y gracias al trabajo de Bomberos, las personas fueron rescatadas.

Además, los voluntarios lograron encontrar el punto de origen y se encuentran trabajando en la extinción del siniestro.

En el lugar de la emergencia se encuentran personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU), Carabineros y Chilquinta.

Para el mejor trabajo de Bomberos, la empresa antes mencionada procedió a cortar el suministro de energía en el sector.

PURANOTICIA