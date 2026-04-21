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Incendio afectó a un departamento en el cerro Lecheros de Valparaíso: Bomberos rescató a personas que habían quedado atrapadas

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La emergencia se registró la noche de este martes en un edificio emplazado en calle Lecheros con Cervantes.

Incendio afectó a un departamento en el cerro Lecheros de Valparaíso: Bomberos rescató a personas que habían quedado atrapadas
Martes 21 de abril de 2026 22:34
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Un incendio se registró en un edificio durante la noche de este martes, en el cerro Lecheros de Valparaíso.

Debido a la emergencia que afectó a un departamento en calle Lecheros con Cervantes, cinco personas quedaron atrapadas en el tercer piso del inmueble.

Pasados los minutos y gracias al trabajo de Bomberos, las personas fueron rescatadas.

Además, los voluntarios lograron encontrar el punto de origen y se encuentran trabajando en la extinción del siniestro.

En el lugar de la emergencia se encuentran personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU), Carabineros y Chilquinta.

Para el mejor trabajo de Bomberos, la empresa antes mencionada procedió a cortar el suministro de energía en el sector.

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