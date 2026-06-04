Incendio afectó a dependencias del Hospital San Camilo de San Felipe: no hubo personas lesionadas

Un incendio afectó a dependencias del Hospital San Camilo de San Felipe, la tarde de este jueves.

Cinco unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna acudieron a la emergencia en la calle Miraflores con avenida Circunvalación Oriente.

Las llamas afectaron a las nuevas dependencias que se construyen para el área de mantención.

El personal logró contener el fuego antes de la llegada de Bomberos, evitando que el siniestro se extendiera a otras áreas del establecimiento, según informó el recinto en un comunicado.

El hospital informó que no hubo personas lesionadas ni daños materiales en dependencias clínicas u oficinas,

Finalmente, el establecimiento señaló que investigarán las causas que originaron la emergencia en una zona apartada a las áreas de atención de pacientes.

(Imágenes: San Felipe Al Día)

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