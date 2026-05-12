Incendio afectó a departamento en Playa Ancha y obligó a evacuar a unas 10 personas

Un incendio afectó a un departamento ubicado en la intersección de las calles México con Pedro Aguirre Cerda, en la población Marina Mercante del cerro Playa Ancha.

La emergencia generó un amplio despliegue de unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, quienes llegaron con al menos tres unidades a este punto de la comuna.

La emergencia se originó en un departamento situado en el segundo piso de un edificio de cuatro niveles, hasta donde concurrieron voluntarios tras ser alertados por la presencia de fuego y humo en el inmueble.

Producto de la situación, cerca de una decena de personas debieron ser evacuadas preventivamente del edificio, mientras Bomberos trabajó intensamente para evitar la propagación de las llamas hacia otros departamentos.

Debido a la emergencia, también se solicitó la presencia de personal del SAMU para evaluar a las personas afectadas por el siniestro.

En ese contexto, dos personas fueron trasladadas hasta el SAPU Quebrada Verde, ya que presentaban mayores complicaciones.

Finalmente, el trabajo de los equipos de emergencia permitió controlar la propagación del fuego y dar por superado el incidente.

PURANOTICIA