Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Una vivienda resultó con serios daños por incendio en el cerro Mariposas de Valparaíso

Una vivienda resultó con serios daños por incendio en el cerro Mariposas de Valparaíso

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

A la emergencia registrada en la intersección de avenida Baquedano con calle Almirante Latorre fueron despachados alrededor de diez carros del Cuerpo de Bomberos porteño.

Una vivienda resultó con serios daños por incendio en el cerro Mariposas de Valparaíso
Jueves 27 de noviembre de 2025 16:17
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Una decena de unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso combatieron un incendio estructural declarado que afectó a una vivienda del cerro Mariposas.

La emergencia se registró específicamente en la intersección de avenida Baquedano con calle Almirante Latorre, en la parte alta de la comuna porteña.

El fuego habría iniciado en el segundo piso de una casa, expandiéndose rápidamente a toda la estructura, con peligro de propagación a otras viviendas.

No obstante, el trabajo de los voluntarios permitió evitar que las llamas se extendieran a domicilios contiguos, generando así una tragedia aún mayor.

"El trabajo del personal de Bomberos desplegado logró el rápido control de la emergencia registrada en Baquedano con Almirante Latorre", indicó la institución.

Asimismo, personal de Chilquinta procedió a cortar el suministro eléctrico a un centenar de viviendas para facilitar las labores de los equipos de emergencia.

PURANOTICIA

Cargar comentarios