Una vivienda resultó con serios daños por incendio en el cerro Mariposas de Valparaíso

Una decena de unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso combatieron un incendio estructural declarado que afectó a una vivienda del cerro Mariposas.

La emergencia se registró específicamente en la intersección de avenida Baquedano con calle Almirante Latorre, en la parte alta de la comuna porteña.

El fuego habría iniciado en el segundo piso de una casa, expandiéndose rápidamente a toda la estructura, con peligro de propagación a otras viviendas.

No obstante, el trabajo de los voluntarios permitió evitar que las llamas se extendieran a domicilios contiguos, generando así una tragedia aún mayor.

"El trabajo del personal de Bomberos desplegado logró el rápido control de la emergencia registrada en Baquedano con Almirante Latorre", indicó la institución.

Asimismo, personal de Chilquinta procedió a cortar el suministro eléctrico a un centenar de viviendas para facilitar las labores de los equipos de emergencia.

PURANOTICIA