Incendio afecta al menos a dos viviendas en sector del cerro Placeres de Valparaíso

Un incendio está afectando completamente a dos viviendas en el cerro Placeres de Valparaíso.

La emergencia que registra peligro de propagación se produce en el sector de la rotonda Philippi.

Siete carros del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso trabajan en el lugar para controlar las llamas y evitar su expansión a otros inmuebles.

Autoridades recomendar transitar con precaución y facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia.

PURANOTICIA