Incendio afectó a una vivienda de dos pisos en el cerro Los Placeres de Valparaíso: Bomberos trabajan evitar la propagación del fuego

Un incendio afecta la tarde de este lunes a un inmueble de dos pisos en el cerro Los Placeres en Valparaíso.

La emergencia se registra en la intersección de avenida Los Placeres con calle San Luis.

En el lugar trabajan siete carros del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto para evitar la propagación del fuego.

Cabe señalar que se reporta que un adulto mayor habría sufrido quemaduras.

VIDEO

(Imagen: @alertanoticiasvalparaiso)

PURANOTICIA