Incendio afectó a una casa de material ligero en el sector Pompeya Norte de Quilpué

Un incendio estructural afectó a una vivienda de material ligero, de dos pisos, ubicada en el setor Pompeya Norte de la comuna de Quilpué.

Equipos de emergencia, liderados por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad del Sol, trabajaron en el combate de las llamas en el inmueble.

Desde el lugar se indicó que el fuego presentó alto peligro de propagación a viviendas colindantes, por lo que el trabajo bomberil se centró en evitar aquello.

El siniestro se registró específicamente en la intersección de las calles Ortiz Vega con Azapa, reportándose fuego en libre combustión.

Personal del SAMU también llegó al lugar de los hechos, desde donde se solicitó tomar las precauciones debidas y no acercarse al lugar.

En cuanto a la situación del tránsito vehicular, éste se mantuvo completamente restringido para facilitar las labores de los equipos de emergencia.

PURANOTICIA