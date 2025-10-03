Incendio afecta a un departamento en la Av. Costa de Montemar en Concón: evacúan a residentes del edificio

Un incendio se registra al interior de un departamento en la comuna de Concón, región de Valparaíso.

El inmueble afectado por las llamas se emplaza en la Avenida Costa de Montemar #186.

Bomberos ya se encuentran en el lugar para controlar la emergencia que se decretó la tarde de este viernes en el edificio Costa de Montemar 2.

De manera preventiva, personal de emergencia se encuentra evacuando a los habitantes del edificio.

(Video: @Conconaldia)

