Incendio afectó a dos viviendas y amenazó con propagarse a otras en Playa Ancha

Un incendio estructural se registró en el cerro Playa Ancha, en Valparaíso, específicamente en la intersección de las calles Luis Emilio Recabarren con Granito.

Dos viviendas resultaron afectadas por las llamas, además de reportarse un peligro de propagación hacia inmuebles cercanos al foco principal.

Ante la emergencia, la Central de Gestión de Incidentes movilizó a las unidades 81 y 123 para combatir el fuego y evitar su avance a otras estructuras.

En el lugar se informó que los voluntarios de Bomberos debieron descender caminando debido a las dificultades para acceder a una zona marcada por quebradas.

Asimismo, se solicitó el corte remoto del suministro eléctrico en el sector, con el objetivo de permitir que los voluntarios puedan trabajar de manera segura en el lugar.

Al respecto, Chilquinta informó que el "corte de suministro que afecta al sector de Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso, es para resguardar la seguridad de Bomberos que se encuentran trabajando en el área".

También se requirió la presencia de personal de ruta para adoptar medidas de prevención respecto de las unidades que trabajan por el lado del camino La Pólvora.

PURANOTICIA