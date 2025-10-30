Incautan más de 42 kilos de marihuana en operativo policial en Nogales: dos detenidos

Carabineros del OS7 Valparaíso, junto a personal de la Tenencia Carreteras Hijuelas y con la ayuda del can «Ginger», en el marco de controles preventivos dispuestos en las principales rutas de acceso a la región, lograron detectar la presencia de sustancias ilícitas en equipajes de dos pasajeros que se desplazaban en bus interprovincial por la ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 126, en la comuna de Nogales.

Los detenidos corresponden a dos ciudadanos extranjeros, de 17 y 22 años, sin antecedentes penales, aunque el mayor de edad con situación migratoria irregular.

Asimismo, el personal especializado de la policía uniformada decomisó un total de 42 kilos y 320 gramos de marihuana, además de dos teléfonos celulares.

Cabe hacer presente que ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectiva audiencia de control de detención.

PURANOTICIA