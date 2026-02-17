Incautan más de 24 kilos de marihuana elaborada tras volcamiento de vehículo en San Felipe

Este miércoles fueron incautados 24 kilos 401 gramos de marihuana elaborada desde un automóvil que volcó en la ruta 5 Norte, a la altura del túnel La Calavera, en la comuna de Hijuelas, región de Valparaíso.

El avalúo comercial de la droga es de aproximadamente 122 millones de pesos.

El conductor que presenta lesiones leves es un extranjero de 48 años, regular en el país y sin antecedentes, fue detenido y pasará a control por instrucción del Ministerio Público.

El Mayor de Carabineros, Gonzalo Medina, comisario de la segunda Comisaría de San Felipe, informó que "en horas de esta mañana, personal de Carabineros de la Tenencia de Carreteras San Felipe adoptó un procedimiento policial, precisamente un accidente de tránsito de tipo volcamiento, ocurrido en el sector de la ruta 5 Norte ala altura del kilómetro 93".

"Una vez en el lugar, se pudo establecer la participación de un vehículo de menor tamaño, cuyo conductor se desplazaba de norte a sur y por causas que se investigan, perdió el control del móvil, volcando a la salida del túnel La Calavera", agregó.

El unformado indicó que es "importante señalar que el personal de Carabineros pudo evidenciar una gran cantidad de droga tanto en el interior como en el exterior del móvil".

"Por lo pronto se procede a la detención de este conductor, siendo trasladado rápidamente a un centro asistencial. Luego de esto se adopta el procedimiento propiamente tal, pudiendo establecer la incautación de más de 24 kilos de drogas, con un avalúo comercial de aproximadamente 122 millones de pesos", detalló.

El detenido es una persona de nacionalidad extranjera y fue puesta a disposición del Ministerio Público para su respectiva audiencia de control de detención.

Medina cerró mencionando que Carabineros "seguirá realizando patrullajes preventivos en la ruta 5 Norte, precisamente para poder garantizar la tranquilidad de todas las personas".

