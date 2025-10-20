Incautan más de $150 millones en cigarros de contrabando en Santa María: un detenido

Más de $150 millones en cigarrillos de contrabando fueron incautados por Carabineros en la comuna de Santa María, al interior de la región de Valparaíso.

Funcionarios de la Tenencia Santa María efectuaban controles vehiculares en la intersección de calle Mendocita con Av. Tocornal, cuando se procedió a la fiscalización de un camión de carga, conducido por un ciudadano extranjero de 23 años.

Durante la fiscalización, se constató que el conductor no portaba documentación nacional ni licencia de conductor profesional, motivo por el cual se procedió a su detención por el delito de conducción sin la licencia correspondiente.

Consultado respecto al contenido de la carga transportada, el individuo manifestó en primera instancia desconocer su naturaleza, indicando que no poseía la llave del candado que aseguraba el compartimiento de carga, la cual recibiría en el lugar de destino. Sin embargo, tras algunos minutos, accedió voluntariamente a entregarlas.

En la inspección, se constató que el camión transportaba una carga de cigarrillos de contrabando, sin documentación tributaria que acreditara su legal internación al país.

De esta manera, se logró la incautación de 12.390 cartones (10 unidades) de cigarrillos marca «Gift», equivalentes a 123.900 cajetillas; 2.450 cartones (10 unidades) de cigarrillos marca «Carnival Blue», equivalentes a 24.500 cajetillas.

Una vez informado el Ministerio Público del procedimiento, determinó que el hombre capturado pase a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA