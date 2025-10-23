Incautan fuegos artificiales y cigarros de contrabando desde minimarket en Los Andes

Carabineros de la 3ª Comisaría de Los Andes incautaron fuegos artificiales y cigarrillos de contrabando tras un operativo realizado en el sector de Alto Aconcagua.

Tras reiteradas denuncias sobre la presencia de sujetos en "actitudes sospechosas", la policía uniformada concurrió al lugar realizando diferentes fiscalizaciones.

Luego del ingreso a un minimarket del sector, los funcionarios hallaron 160 cajetillas de cigarros de contrabando, así como también 160 unidades de petardos.

Por contrabando aduanero y ley sobre control de armas y explosivos (venta ilegal de fuegos pirotécnicos) fue detenido el regente del lugar.

Una vez informados los antecedentes del procedimiento, el fiscal de turno instruyó que el hombre quedara apercibido al artículo 26 del Código Procesal Penal.

