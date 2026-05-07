Incautan droga y cigarrillos de contrabando durante control vehicular que dejó dos personas detenidas en Villa Alemana

En un operativo liderado por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 6ta. Comisaría de Villa Alemana, este jueves se logró la captura de dos personas implicadas en diversos delitos que afectan la seguridad regional . El procedimiento comenzó con una fiscalización en el Pasaje Los Abedules, donde se interceptó un vehículo cuyo conductor portaba marihuana.

Al inspeccionar el automóvil, los efectivos descubrieron una serie de elementos que vinculaban al sujeto con robos ocurridos en la zona costera. Según informó el Mayor Heriberto Albanés Donoso, Comisario de la unidad, se trató de una acción que "logró la detención de dos personas por infracción a la ley de drogas y a la ley de aduanas, además de la recuperación de diversas especies asociadas a delitos de robo desde vehículos" .

Tras el hallazgo inicial, que incluía documentos bancarios y dinero en dólares, el imputado admitió haber sustraído especies en la comuna de Viña del Mar. Bajo instrucciones de la Fiscalía, Carabineros procedió al registro voluntario de un inmueble vinculado al detenido.

En dicho domicilio, la policía obtuvo resultados contundentes:

Contrabando: Gran cantidad de cigarrillos ingresados ilegalmente al país .

Sustancias ilícitas: Decomiso de droga y dinero en efectivo de distinta denominación .

Segunda detención: Se capturó a una mujer por su responsabilidad en infracciones a la Ley de Drogas y Ley de Aduanas.

Respecto al éxito del operativo, el Mayor Albanés destacó que "este presionamiento permitió incautar droga, dinero en efectivo, cigarros de contrabando y el vehículo utilizado por los imputados" .

Por orden del fiscal de turno, "ambos detenidos fueron puestos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención" .

Finalmente, la autoridad policial reafirmó el compromiso de la institución con la comunidad local, asegurando que "continuaremos desarrollando servicios focalizados e investigativos para fortalecer la seguridad de nuestros vecinos y combatir los delitos en la comuna y la región" .

PURANOTICIA