Incautan cinco celulares y más de un centenar de dosis de distintas drogas desde el centro femenino de la cárcel de Valparaíso

Horas antes de la celebración de Navidad, personal del Complejo Penitenciario de Valparaíso realizó un procedimiento de registro y allanamiento en uno de los módulos del centro femenino, lo que permitió incautar una serie de elementos prohibidos.

El registro comenzó luego que la funcionaria a cargo del Circuito Cerrado de Televisión detectara que unas privadas de libertad se encontraban al interior de un módulo consumiendo sustancias ilícitas y portando teléfonos celulares.

El jefe de la cárcel porteña, coronel Héctor Miranda, sostuvo que "en el contexto del plan de acción local del Complejo Penitenciario de Valparaíso, el día 24 se procedió a realizar un procedimiento de registro y allanamiento en el módulo B, donde se lograron incautar un número importante de elementos prohibidos, que van en contra de la seguridad del establecimiento”.

En total, el personal que participó del operativo logró incautar cinco teléfonos móviles, dos cargadores, un audífono y 101 dosis de distintas drogas, las que, en su mayoría, se encontraban al interior de una bolsa transparente.

El coronel Miranda agregó que “se están realizando todas las acciones tendientes a minimizar los riesgos que conllevan las festividades de fin de año” y calificó el trabajo del personal como “profesional y comprometido, permitiendo una baja en los eventos críticos que hemos tenido durante este fin de año”.

A nivel regional se está trabajando intensamente en todos los ámbitos de acción: evitando situaciones de conflicto, desarmando a la población penal, requisando elementos prohibidos e intensificando los controles de acceso a quienes visitan las unidades penales. Estos controles también se repiten con el personal penitenciario.

Cabe recordar que durante las fiestas de fin de año, Gendarmería incrementa la seguridad de sus unidades penales del subsistema cerrado e implementa una serie de medidas que buscan prevenir posibles eventos críticos.

