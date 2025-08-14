Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Incautan cerca de 70 kilos de droga en operativos en Viña del Mar y Nogales: Cinco personas fueron detenidas

Incautan cerca de 70 kilos de droga en operativos en Viña del Mar y Nogales: Cinco personas fueron detenidas

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

En el sector de Reñaca, Carabineros lograron establecer un domicilio el cual era utilizado como acopio de sustrancias ilícitas.

Incautan cerca de 70 kilos de droga en operativos en Viña del Mar y Nogales: Cinco personas fueron detenidas
Jueves 14 de agosto de 2025 21:56
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

En procedimientos de Carabineros del OS7 Valparaíso y de la Tenencia Carretera Hijuelas, casi 70 kilos de droga fueron incautadas.

En el primer procedimiento, con la ayuda del can detector de drogas “Frosty”, detuvieron a dos ciudadanos de nacionalidad boliviana tras sorprenderlos transportando dos maletas con más de 24 kilos de marihuana en un bus interprovincial que circulaba por la ruta 5 Norte en Nogales.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la justicia, de cuales uno mantenía una orden de expulsión por el mismo delito.

La misma sección especilizada en conjunto con la Fiscalía Local de Viña Del Mar, en el sector de Reñaca, lograron establecer un domicilio el cual era utilizado como acopio de sustrancias ilícitas.

Luego de diligencias investigativas se procedió a la fiscalización y detención de un sujeto de 29 años, de nacionalidad chilena, quién además se mantenía prófugo de la justicia desde el año 2021, por el delito de tráfico de drogas. En esta vivienda se decomisó un total de 20 kilos 300 gramos de marihuana.

En el marco de los constantes controles preventivos, Carabineros de Tenencia Carretera Hijuelas, en horas de la noche del miércoles, al fiscalizar un bus interprovincial encontraron dos maletas que mantenían 21 paquetes con 25 kilos 200 gramos de marihuana, ante lo cual se procede a identificar a las propietarias de las maletas, dos mujeres adultas extranjeras, las cuales por instrucción del Ministerio Público pasaron a control de detención.

PURANOTICIA

Cargar comentarios