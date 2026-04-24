Incautan cerca de 171 kilos de marihuana en campamento clandestino en Cabildo

Cerca de 171 kilos de marihuana elaborada en proceso de secado fueron incautados en la comuna de Cabildo, al interior de la región de Valparaíso, en el marco de diligencias policiales enfocadas en la erradicación de cultivos ilícitos.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector El Guayacán, donde personal del OS7 de Carabineros Aconcagua, en coordinación con la Fiscalía SACFI de San Felipe y con apoyo del GOPE de Valparaíso, logró ubicar un campamento clandestino utilizado para el acopio y secado de la droga.

En el lugar se encontró la sustancia ilícita distribuida en distintas áreas del recinto improvisado, evidenciando un proceso activo de elaboración.

Cabe hacer presente que la policía uniformada indicó que a pesar del hallazgo, no se registraron personas detenidas durante el desarrollo del operativo.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias investigativas correspondientes.

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