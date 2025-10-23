Incautan cerca de 150 kilos de droga en tres procedimientos policiales en la V Región

Carabineros de las Secciones OS7 Valparaíso y Aconcagua informaron que en las últimas 24 horas han realizado tres procedimientos policiales asociados al crimen organizado.

Los operativos se han realizado en la ruta 5 Norte, en diferentes puntos de control: el primero de ellos permitió la detención de tres sujetos y la incautación de tres armas de fuego y municiones por parte del OS7 Valparaíso.

Posteriormente, carabineros especializados del OS7 Aconcagua procedieron a la incautación de 98 kilos 553 gramos de marihuana elaborada, deteniendo también al conductor del vehículo en el cual era trasladada la droga.

En el último procedimiento, el OS7 Valparaíso decomisó 47 kilos de marihuana, deteniendo a una persona por el delito de tráfico de drogas.

El apoyo de un camión scanner institucional en la región de Valparaíso ha permitido, a través de rayos X, develar la presencia de sustancias ilícitas al interior de los vehículos que circulan por el lugar.

De esta manera, Carabineros indicó que se refuerza el control y la fiscalización para combatir el fenómeno delictual del tráfico de drogas.

