Incautan casi 6 kilos de marihuana desde la maleta de una pasajera de bus en Nogales

Carabineros sorprendió con drogas a una pasajera de un bus interprovincial que circulaba por la ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de Nogales.

Esto fue posible gracias a los controles preventivos que realiza el OS7 Valparaíso y sus canes detectores de drogas, junto a personal territorial de Tenencia Carreteras Hijuelas.

De este modo, la fiscalización a un bus alertó al perro detector sobre la presencia de sustancias ilícitas en una maleta ubicada en el portaequipaje.

De esta manera, se incautó la cantidad de 5 kilos 908 gramos de marihuana, identificándose a una mujer de nacionalidad extranjera como su propietaria.

Cabe hacer presente que tras informar los antecedentes del operativo al Ministerio Público, se determinó que la imputada pase a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA