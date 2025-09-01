Incautan 73 armas blancas y más de 50 dosis de sustancias ilícitas en allanamientos simultáneos en tres cárceles de la V Región

Más de 70 armas blancas fueron incautadas en los operativos de registro y allanamiento efectuados en tres unidades penales de la región de Valparaíso.

Los procedimientos permitieron requisar una serie de elementos prohibidos por la administración penitenciaria y, de esta manera, mantener el control de los recintos.

En total fueron cerca de doscientos los uniformados que participaron en estos allanamientos simultáneos, realizados a partir de las 17:00 horas del pasado viernes, y que permitieron intervenir los espacios donde habitan 645 privados de libertad.

El jefe del Complejo Penitenciario de Valparaíso, coronel Héctor Miranda Almonacid afirmó que: “Con el fin de reforzar las medidas de seguridad y evitar eventos críticos al interior de nuestro establecimiento, se procedió a realizar un registro y allanamiento con una fuerza operativa de, aproximadamente, cien funcionarios, logrando la intervención de cuatrocientos y fracción internos”.

Por su parte el director regional de Gendarmería, coronel Héctor Inostroza Orellana, entregó detalles de lo requisado a nivel regional.

“El día viernes se efectuaron allanamientos simultáneos en tres recintos penales de la región, donde participó personal del grupo de servicios especializados de la de la región y personal de las unidades penales. Gracias al trabajo realizado por nuestro personal se lograron incautar 15 teléfonos celulares, 73 armas cortopunzantes, 13 cargadores USB y más de 50 dosis de distintas sustancias ilícitas”.

Respecto a la labor efectuada por los funcionarios, el coronel Inostroza afirmó que ésta es “un fiel reflejo de que Gendarmería de Chile tiene el control sobre las unidades penales. Con este actuar se previenen ciertos hechos de violencia al interior de los recintos penales, tanto entre población penal, como contra el personal y las instalaciones de Gendarmería”.

Cabe señalar que durante el primer semestre se realizaron 688 procedimientos de registro y allanamiento en las nueve cárceles con que cuenta la región de Valparaíso. Es decir, se efectuó un promedio de cuatro allanamientos al día.

