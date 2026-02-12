Incautan 624 prendas falsificadas avaluadas en $35 millones en San Felipe: dos personas detenidas

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Los Andes de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Local de San Felipe y representantes jurídicos de reconocidas marcas deportivas, lograron detectar y desarticular la comercialización de prendas de vestir falsificadas que eran ofrecidas como originales, en un local comercial de la comuna de San Felipe.

La investigación se originó a partir del análisis de información y diversas técnicas investigativas desarrolladas por la unidad especializada de la PDI, las que permitieron acreditar que en el establecimiento vendían productos que infringían la Ley de Propiedad Industrial.

En ese contexto, los oficiales procedieron a la detención en situación de flagrancia de una mujer y un hombre, ambos chilenos y mayores de edad.

Durante el procedimiento fueron incautadas 624 prendas de vestir avaluadas en 35 millones de pesos, entre ellas camisetas, polerones, shorts y jockeys correspondientes a marcas como Adidas, Nike, Puma y Reebok, las que presentaban claras características de ser falsificadas.

Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA