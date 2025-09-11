Incautan 360 dosis de pasta base, armas blancas y diez celulares durante allanamiento en cárcel de San Antonio

Dependencias habitadas por más de 130 privados de libertad fueron allanadas por personal de Gendarmería durante un procedimiento efectuado la tarde de este jueves en el Centro de Detención preventiva de San Antonio.

El operativo, en el que participaron 24 funcionarios de la misma unidad penal y 14 integrantes de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) de San Antonio, se extendió por cerca de una hora y permitió incautar una serie de elementos prohibidos, entre ellos drogas, elementos punzocortantes y teléfonos celulares.

El jefe del establecimiento penitenciario, teniente coronel Ignacio Moya Lucumilla, entregó detalles del operativo.

“Se allanó a una población penal de 138 internos, correspondientes a los imputados de los colectivos 3 y 4. A raíz del procedimiento se incautaron una serie de elementos prohibidos; diez armas blancas, diez teléfonos celulares y 360 envoltorios con una sustancia similar a la pasta base”.

A lo detallado por el alcaide se suman dos paquetes de papel con cannabis sativa y más pasta base, totalizando cerca de 600 dosis de drogas.

Por su parte el director regional de Gendarmería, coronel Héctor Inostroza Orellana, afirmó que estos procedimientos son vitales para mantener la seguridad al interior de los recintos.

“Constantemente estamos realizando allanamientos en todas las cárceles de la región, esto con el objetivo de lograr incautar elementos prohibidos que pongan en riesgo la integridad de los mismos privados de libertad y de nuestro personal. Ingresamos y revisamos módulos y pabellones cuando así lo estimamos conveniente, esto es una muestra del control que mantenemos en nuestras unidades penales”.

Durante las semanas previas a las Fiestas patrias, Gendarmería implementa una serie de medidas de seguridad que buscar mantener el control de las unidades durante estas fechas en que aumentan los intentos de ingresar elementos prohibidos.

PURANOTICIA