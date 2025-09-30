Inauguran trabajos de mejoramiento de seguridad vial en la ruta E-30-F de Quintero

Seguridad vial en ruta E30F, obras en calles internas y mejoramiento de seguridad vial, son algunos de los trabajos que ha ejecutado el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la comuna de Quintero, cuyas inversiones superan los $3.900 millones.

Autoridades encabezaron la inauguración de los trabajos de mejoramiento de seguridad vial en la ruta E-30-F, desde donde el seremi del MOP, Dennys Mendoza, destacó el desarrollo de las obras que estuvieron a cargo de Vialidad MOP.

“Han finalizado una serie de trabajos que tienen que ver con la seguridad vial en esta ruta, que obviamente es muy importante por su flujo vial y fundamentalmente por el tránsito de peatones. Acá ha habido una mejora considerable con barreras viales, resaltos de caminos, pasos peatonales, que dan mucha más seguridad. Esto es una inversión de más o menos $3.700 millones, que se empezó el año pasado y finalizó hace un par de meses y hoy día estamos haciendo la inauguración de estos trabajos”, sostuvo la autoridad local del Ministerio de Obras Públicas.

María Inés Vásquez, presidenta de la localidad Puente Santa Julia, sostuvo que se trata de “un proyecto maravilloso. Como dije, el parque automotriz ha aumentado bastante en estos últimos años y nos costaba mucho, sobre todo a los estudiantes, cruzar la carretera. Además, el puente en curva tiene una mala visión. Agradezco a la gente que trabajó con nosotros antes que se iniciara el proyecto, mostrándonos planos, consultándonos si estaba bien y si queríamos cambiar algo.

César Garrido, alcalde (s) de Quintero, destacó que "este es un proyecto que nos enorgullece y nos da la fuerza para seguir trabajando por la comuna; es una ruta que no tan solo tiene tránsito local, sino que es también una de paso del lado norte y hay muchas localidades que circulan y toman locomoción”.

OBRAS EN QUINTERO

Los trabajos de mejoramiento de la seguridad vial en la Ruta E-30-F incluyeron diversos trabajos para asegurar un mejor desplazamiento de vehículos y peatones, como nueva señalética, paraderos, pasadas peatonales, entre otros.

Pero estas no son las únicas obras que ejecuta el MOP, a través de la Dirección de Vialidad, en la comuna de Quintero. A través de un convenio de aportes entre la Dirección de Vialidad y la Municipalidad, hay obras de mantención de caminos.

El convenio incluye las rutas F-192 “Cruce F-190 – San Ramón”, también conocida como “calle Lord Cochrane” y ruta F-226 “Cruce F-190 – Valle Alegre”, entre los kilómetros 1,150 al 2,951, correspondiente al área rural. Considera también el mejoramiento de una curva cerrada ubicada en el km. 1,700. Estas obras tienen una inversión de $74 millones.

También se desarrollan obras en la ruta F-210, de acceso a Loncura por $262 millones de pesos. Se proyectan obras de remoción de señalización y casetas de paraderos, la calzada será tratada con imprimación, carpeta asfáltica y sellos superficiales de alta fricción. Se consideran también estructuras en hormigón y acero, instalación de casetas de paraderos, vallas peatonales y sistemas de iluminación fotovoltaica. En materia de seguridad, se incluye demarcación termoplástica, señalización vertical, tachas y tachones reflectantes, construcción de aceras y resaltos.

