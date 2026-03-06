Inauguran renovada sede de la Junta de Vecinos 36 de Forestal Sur en Viña del Mar luego de reconstrucción participativa

Con la participación de vecinos y autoridades locales fue inaugurada la nueva sede de la Junta de Vecinos N°36 Forestal Sur, en Viña del Mar, infraestructura que resultó destruida tras el incendio registrado el 22 de diciembre de 2022 en el sector alto de la ciudad. La reconstrucción fue posible gracias al apoyo de Colbún, a través de Fundación Colbún, que tomó la iniciativa de evaluar en terreno las necesidades de la zona afectada y colaborar en la reposición de este espacio comunitario.

El proyecto consideró una superficie total construida de 87,96 mt2, con una inversión de 10.500 UF. Las obras se iniciaron en junio de 2025 y tuvieron un plazo de ejecución de seis meses. La nueva sede contempla obra gruesa en hormigón armado, tabiquería estructural, terminaciones y mobiliario, además de instalaciones sanitarias, eléctricas y sistemas de extinción de incendios.

La sede vecinal, a cuyas instalaciones acuden cerca de 120 socios a participar en distintas actividades habitualmente, cumple un rol central en el sector de Forestal Sur, al albergar a distintas agrupaciones sociales, entre ellas clubes de adulto mayor y talleres comunitarios.

Fernando Zúñiga, presidente de la Junta de Vecinos N°36 Forestal Sur, afirmó que “esta colaboración público-privada es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas: escuchando a los vecinos y trabajando codo a codo. Esta nueva sede es moderna, segura y acogedora. Aquí volverán los talleres, las reuniones para mejorar nuestra seguridad, los bingos solidarios y las celebraciones de nuestros adultos mayores”.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, agregó que “hoy, después de mucho trabajo y trámites que realizamos en equipo, podemos celebrar la inauguración de esta sede vecinal, que va a ser, sin duda, un espacio de nuevos recuerdos y de la generación de un tejido social extraordinario. Este es un tremendo aporte a la ciudad de Viña del Mar”.

Úrsula Weber, gerente de Comunidades de Colbún, comentó que “la reconstrucción de esta sede fue una prioridad porque entendemos que los espacios comunitarios son fundamentales para la organización y el bienestar de los vecinos. Nuestro compromiso fue acompañar este proceso desde el diseño hasta la entrega final, trabajando coordinadamente con la comunidad y las autoridades locales”.

Con la inauguración de la nueva sede vecinal, los vecinos de Forestal Sur retomaron oficialmente sus actividades comunitarias, marcando un hito en el proceso de recuperación del sector tras la emergencia que afectó a la ciudad.

