Inauguran nuevo módulo en cárcel de Valparaíso y trasladan a 117 internos desde Quillota para reducir sobrepoblación

En el marco del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, este jueves 23 de julio se inauguró el Módulo 112 del Complejo Penitenciario de Valparaíso, obra que permitió iniciar el poblamiento de la dependencia con el traslado de 117 personas privadas de libertad provenientes del Centro de Detención Preventiva de Quillota.

Gracias a esta medida, la población penal del establecimiento quillotano disminuyó de 690 a 573 personas privadas de libertad, lo que representa una reducción del 17%, favoreciendo una mejor administración del recinto y una adecuada segmentación de la población penal.

Las obras de conservación del módulo fueron financiadas por el Gobierno Regional de Valparaíso, con una inversión de $483.206.970. El proyecto contempló la conservación integral de la infraestructura destinada a la habitabilidad de las personas privadas de libertad, incluyendo la reparación de muros y pavimentos, la renovación del sistema sanitario, el reemplazo de artefactos, ventanas y puertas, además de mejoras en las instalaciones eléctricas.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, sostuvo que “este proyecto tiene dos objetivos: permitir la segregación carcelaria, sabemos que hay una sobrepoblación de alto riesgo en la región de Valparaíso y, además, se hace cargo de un tema humanitario. Hemos visto las condiciones de seguridad y me parecen adecuadas, cumplen con los criterios internacionales y por cierto que es un adelanto en materia carcelaria”.

Por su parte, Claudio Cataldo, integrante del gabinete del gobernador Rodrigo Mundaca, destacó que “la mirada del Gobernador es una mirada de absoluta reinserción. La reinserción si no se provoca, si no se potencia, producimos un círculo vicioso eterno. Por eso es muy relevante la labor que realiza día a día Gendarmería y nosotros seguiremos comprometidos para poder mejorar las condiciones de los privados de libertad y funcionarios”.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, explicó que "la habilitación del Módulo 112 nos permite avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria de la región y, al mismo tiempo, reducir la sobrepoblación del Centro de Detención Preventiva de Quillota. Este traslado mejora las condiciones para una adecuada segmentación de la población penal, favoreciendo tanto la seguridad como el trabajo de intervención que desarrolla Gendarmería con las personas privadas de libertad".

La conservación del Módulo 112 se suma a otras iniciativas de mejoramiento de infraestructura que se ejecutan en la región, entre ellas las obras en los módulos 105, 110 y 111 del Complejo Penitenciario de Valparaíso, además de los trabajos de normalización eléctrica que se desarrollan en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes.

PURANOTICIA