Inauguran memorial en Reserva Lago Peñuelas en recuerdo de víctimas de femicidio

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, autoridades, funcionarios de servicios del agro, académicas y 45 mujeres rurales, inauguraron un sitio memorial en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, en Valparaíso, para honrar a las víctimas de femicidio en Chile.

En el lugar, el grupo plantó 40 árboles nativos en recuerdo de las personas fallecidas por este flagelo en el país, con el apoyo de personal guardaparques de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En la ocasión, el seremi de Agricultura, Sergio Salvador, resaltó que "hemos reafirmado nuestro compromiso para llevar a cabo la agenda de género que nos ha puesto como tarea el gobierno del presidente Gabriel Boric", agregando que el nuevo espacio “va a ser el primer centro de memoria conmemorativa con motivo de la eliminación de la violencia contra la mujer”.

En la misma línea, el director regional (s) de Conaf, Claudio Ilabaca, manifestó que “se creó el primer memorial para todas esas mujeres que han perdido la vida en nuestro país, a quienes recordaremos por siempre desde la Reserva Nacional Lago Peñuelas. Esperamos que este tipo de actividades se sigan repitiendo y, de esa manera, erradiquemos esta terrible situación de violencia contra la mujer”.

En tanto, la usuaria del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de Indap y pequeña agricultora de La Cruz, Rosa Parra, también valoró el acto de conmemoración y la creación de un nuevo lugar de reflexión, subrayando la urgencia de “bajar esta violencia contra la mujer, que se visibilice y que las nuevas generaciones tengan conciencia de que somos iguales. No queremos ser más, queremos ser igual que ustedes, y queremos vivir en paz”.

Finalmente, la encargada regional de Igualdad de Género y Diversidades de Conaf, Claudia Leal, manifestó que “plantamos 40 árboles nativos en memoria de mujeres que han fallecido en el presente año e inauguramos una placa memorial, que nos da la idea de que este es un sitio conmemorativo a propósito de todos los femicidios que ocurren en nuestro país”.

Por otro lado, la jornada consideró la presentación de dos proyectos académicos: «Género, biopolítica y creación», a cargo de la doctora en Derechos Humanos y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Gloria Cáceres; y «Descentrando: desigualdades, géneros, territorios», de la doctora en Sociología de la Universidad de Valparaíso, Alejandra Ramm.

