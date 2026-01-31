Inauguran la nueva Estación Valencia de EFE: beneficiará a más de 600 mil pasajeros al año

En una emotiva ceremonia realizada este sábado, fue inaugurada oficialmente la Estación Valencia, la número 21 del recorrido del Tren Limache-Puerto, cumpliendo un anhelo histórico de la comunidad. La apertura se concretó tras finalizar la última etapa del proyecto, que incluyó pruebas operacionales con usuarios mientras se completaban terminaciones al interior y en el entorno del recinto.

Los principales protagonistas fueron los vecinos del sector, quienes destacaron la perseverancia y el trabajo sostenido durante años para lograr la incorporación definitiva de la estación al trazado ferroviario. “Es algo soñado por toda la comunidad (…) todo este trabajo se hizo a puro pulso”, expresó Lohengrin Miranda, secretario del Comité de Trabajo por la Recuperación de la Estación Valencia.

Desde EFE Valparaíso, su presidenta Beatriz Bonifetti valoró el cierre de un ciclo que se extendió por décadas, resaltando el esfuerzo comunitario y la respuesta institucional. “Hoy estamos entregando la estación número 21 de nuestra red, que cuenta con los mejores estándares de la región”, afirmó durante la ceremonia.

De acuerdo a estimaciones, más de 600 mil pasajeros transitarán anualmente por estas instalaciones. La obra contempló una inversión total superior a los $18 mil millones, incorporando un nuevo estándar para la experiencia de viaje. Entre las principales innovaciones destacan las puertas de acceso que reemplazan a los torniquetes, lo que permite un ingreso más fluido, siendo esta la primera estación de EFE Valparaíso con esta tecnología.

Uno de los aspectos más valorados por la comunidad es la accesibilidad universal, que permitirá un desplazamiento autónomo para personas mayores o con discapacidad. La estación cuenta con ascensores a los andenes, rampa de acceso, huellas podotáctiles, pasamanos de doble altura, boletería inclusiva, bancas accesibles y una puerta automática preferente para personas con movilidad reducida.

Además, la nueva Estación Valencia fue diseñada como un punto de encuentro para el sector, incorporando una plazoleta con bancas y un bicicletero que promueve la intermodalidad bici-tren. El vecino Vladimir Orellana llamó a preservar el recinto, señalando que la estación ya está siendo utilizada por jóvenes y familias, por lo que pidió que el beneficio se mantenga en el tiempo y sea cuidado por la comunidad.

Finalmente, autoridades destacaron que la estación permitirá fortalecer un transporte público confiable, seguro y amigable con el medio ambiente, ofreciendo una alternativa a la congestión del Camino Troncal en horas punta. En paralelo, se instaló un paradero de buses para mejorar la conexión con otros sectores, mientras EFE prepara la incorporación progresiva de cinco nuevos trenes, que aumentarán la capacidad en un 20%, con unidades de tres coches y una capacidad aproximada de 660 pasajeros cada una.

