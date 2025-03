Inauguran cuatro salas de lactancia en tres dependencias municipales de Valparaíso

Con el fin de fortalecer el bienestar y avanzar en la consolidación de los derechos de las mujeres, niñas y niños de la ciudad puerto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, inauguró cuatro nuevas salas de lactancia materna, las cuales están equipadas con todos los insumos necesarios, tanto para las funcionarias de la Municipalidad de Valparaíso como para las vecinas que deseen amamantar en estos espacios.

A través de la Dirección de Salud se busca apoyar a las madres y personas gestantes para compatibilizar la lactancia con el trabajo. Además, promueve la protección y el reconocimiento de la lactancia materna como un alimento esencial que favorece la salud y el crecimiento de niñas y niños de la ciudad, al mismo tiempo que beneficia la economía de muchas mujeres y familias.

Al respecto, Nieto expresó que “estamos muy contentas que en el mes de conmemoración de las luchas de las mujeres, poder inaugurar cuatro salas de lactancia. Esto significa un cambio cultural; entender que esa mujer que está cuidando a su recién nacido o a su niña o niño, es una responsabilidad colectiva que debemos compartir entre todas y todos. Por tanto, esto es un ejemplo de ello. Nuestra idea es avanzar en una sala de lactancia en cada uno de los recintos municipales y, por supuesto, también hacia afuera”.

Estas salas de lactancia se encuentran ubicadas en tres dependencias municipales: en el primer piso del edificio Consistorial, Condell 1490; en el primer piso del edificio de la Dirección de género, mujeres y diversidades, ubicado en Huito 322; y en el segundo piso del edificio Municipal, Av. Argentina 864. A su vez, la Corporación Municipal de Valparaíso, también contará con un espacio en el segundo piso del edificio Astor, ubicado en Eleuterio Ramírez 455.

Respecto a la habilitación de estas salas de lactancia la directora de la Dirección de Género: Mujeres y Diversidades, Francisca Bozzo, indicó que “la municipalidad es el primer lugar al que las personas acuden cuando tienen un problema, entonces que en esos espacios no haya un lugar digno, para que las mujeres puedan no solo amamantar, sino que también extraerse leche, es súper significativo. Y por en el edificio Utópica elegimos un espacio que no solo fuera cómodo, fuera bonito, sino que también fuera cerca del acceso, para que así las mujeres que necesiten utilizar estas salas puedan hacerlo”.

Durante la inauguración de las salas de lactancia, la alcaldesa Camila Nieto también lanzó la Política Comunal de Lactancia Materna, que permitirá a las funcionarias contar con una hora diaria para alimentar a sus hijas o hijos, además de un tiempo adicional para el traslado al lugar donde se encuentren, pudiendo contemplar tramos de 30 minutos a 1 hora. Asimismo, dispondrán de 40 minutos diarios para la extracción, conservación y almacenamiento de su leche en una sala de lactancia o en un espacio acondicionado para tal propósito.

En este sentido, la directora de salud de la Corporación Municipal Valparaíso, Monica Riveros, señaló que “hoy hemos logrado que esto se transforme en una política municipal, lo que nos pone muy contentas porque significa que vamos a poder empezar a planificar iniciativas más robustas, más firmes para que en un corto plazo poder impregnar todas las dependencias municipales con este tipo de noticias”.

