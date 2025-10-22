Inauguran amplio y moderno cuartel de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en Limache: albergará a 44 detectives

El Presidente de la República, Gabriel Boric, dio inicio en Limache a una gira por la región de Valparaíso, donde dio por inaugurada de manera oficial el nuevo cuartel la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), edificio de 1.630 metros cuadrados, con una proyección de futura dotación de 44 funcionarios.

Con una inversión total de más de 3.129 millones de pesos, el nuevo cuartel de la policía civil cuenta con dos niveles, un área de toma de denuncias y entrevistas, un área de atención de público, calabozos, entre otras instalaciones para los detectives.

Durante su discurso, el Jefe de Estado destacó que "un cuartel de la PDI nuevo no significa solamente nueva infraestructura. Un cuartel de la PDI, tal como el que inauguramos hace poco en Los Andes y en San Ramón, irradia mayor sensación de seguridad porque se sabe que la gente que está trabajando ahí le da garantías de seguridad a la gente e inhiben a los delincuentes. Y por eso estamos construyendo más comisarías, más tenencias, más subcomisarías. Por eso estamos construyendo más cuarteles. Porque tenemos que combatir a los delincuentes con mano firme".

Asimismo, relevó que “la seguridad es prioridad para los chilenos y chilenas. Y acá nadie que tenga un cargo de autoridad política tiene derecho a relajarse ni a arrodillarse frente al narco, la delincuencia y el crimen organizado. Por eso es que hacemos esto y lo entregan hoy día, porque en la lucha contra el crimen no hay ningún espacio para la improvisación. Y yo creo honestamente que esto se ha demostrado”.

Por su parte, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, sostuvo que "son más de 1.500 metros cuadrados construidos, con una inversión de más de $3.079 millones, que viene a recibir a la dotación de la PDI, que dignifica la labor investigativa, que permite trabajar en espacios adecuados, pero por sobre todo, permite recibir, empatizar y acoger –con el estándar y calidad que se requiere– a las personas que llegan a nuestros cuarteles. El que llega a la PDI –aunque nos encantaría– no llega feliz porque algo le aflige, porque un temor le impacta o porque algo le inquieta".

En tanto, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, sostuvo que "este dispositivo de seguridad, por supuesto que tiene que llenarnos de orgullo y de alegría. Pero estimado Presidente: esto no es producto del azar, es producto de un trabajo colaborativo, donde el Ministerio del Interior, PDI, pero también la Municipalidad de Limache cumplió un rol fundamental. La ejecución técnica y el trabajo de los equipos municipales, para poder llevar adelante este proyecto que fue aprobado por el Concejo anterior (...) trabajaron arduamente para que lo que era un diseño se convierta en realidad, porque las políticas públicas cuando quedan solo en la letra no terminan llegando a quienes más lo necesitan, que son ustedes, los vecinos de la comuna".

POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

En la ceremonia, además, el Mandatario recibió por parte del ministro Luis Cordero la Política Nacional de Seguridad Pública, hoja de ruta de un nuevo modelo de gestión en seguridad y la primera política nacional de seguridad pública en 21 años.

Se trata del principal instrumento de planificación en materia de seguridad para el periodo 2025-2031, establecido en el nuevo diseño institucional de la Ley 21.730 que creó el Ministerio de Seguridad Pública y el Sistema de Seguridad Pública, con el objetivo de reducir los delitos violentos y fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional en el diseño y ejecución de políticas basadas en evidencia.

Este plan cuenta con seis ámbitos de acción: prevención en niñez, adolescencia y juventud; prevención territorial; control del delito; persecución penal; sanción, cárceles y reinserción social; atención y protección a víctimas.

Sobre esto, el Presidente Boric subrayó que “podemos evitar que nuestros niños y niñas caigan en manos de la delincuencia. Podemos seguir reduciendo los homicidios, como lo hemos hecho hasta ahora. Podemos seguir recuperando espacios públicos, terminando con los narcomausoleos. Podemos tener mayor presencia del Estado en los lugares que han sido abandonados y tomados por los malos. Tenemos muchos desafíos pendientes, no me cabe ninguna duda. Yo no soy de los autocomplacientes, pero para poder abordarlos tenemos que trabajar de manera conjunta, dedicando todos nuestros esfuerzos a que la calidad de vida de nuestro pueblo mejore”.

Finalmente, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, puntualizó que “desde hoy, y hasta el año 2031, el Estado de Chile contará con un instrumento de planificación que indica la guía para que el Sistema de Seguridad Pública, en el cual participan instituciones públicas y privadas, cumpla objetivos y, sobre todo, rinda cuenta de sus resultados al sistema democrático, pero sobre todo a la comunidad. Es cierto que un Estado seguro es un Estado fuerte, pero también es cierto, y creo conveniente no olvidar, que una sociedad más segura es también una sociedad más justa".

PURANOTICIA