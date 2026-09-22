Imputado por fatal atropello en San Felipe queda libre tras pagar caución de $1 millón

En libertad quedó un hombre identificado con las iniciales A.J.C.O., imputado como presunto autor del atropello que terminó con la vida de Johany Zúñiga Cáceres, conocida cariñosamente como “Chepita”, hecho ocurrido durante la noche del viernes 18 de septiembre en la comuna de San Felipe.

El sujeto había quedado inicialmente en prisión preventiva tras ser formalizado por el accidente fatal, medida que fue decretada por el Juzgado de Garantía de San Felipe sobre la base del peligro de fuga.

En esa misma resolución, el tribunal estableció una caución de un millón de pesos ($1.000.000). El imputado finalmente pagó dicha suma de dinero, por lo que quedó en libertad y sujeto a la medida cautelar de firma.

El accidente se registró en la esquina Colorada. De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el vehículo habría pasado con luz verde en el semáforo y, tras producirse el atropello, el conductor abandonó el lugar sin prestar ayuda a la víctima ni dar aviso del hecho a la autoridad.

Tras el accidente, personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros realizó diligencias destinadas a identificar al conductor y ubicar el vehículo involucrado. Dicha investigación permitió establecer el domicilio donde se encontraba resguardado el automóvil y posteriormente se concretó su incautación, junto con diligencias para determinar las circunstancias del accidente.

El Ministerio Público formalizó al imputado por el delito contemplado en el artículo 195, inciso tercero, de la Ley 18.290, correspondiente a la Ley de Tránsito.

Con el pago de la caución y la modificación de su situación cautelar, A.J.C.O. continuará el proceso en libertad mientras prosiguen las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en que ocurrió el atropello y la posterior huida del lugar.

PURANOTICIA