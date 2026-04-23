Imputado por doble parricidio en Llolleo es hallado muerto en cárcel de San Antonio

Un nuevo antecedente marcó el caso del brutal doble parricidio ocurrido esta semana en Llolleo, luego que el principal imputado, un joven de 25 años que había confesado el crimen de sus padres, fuera encontrado muerto al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Antonio, donde esperaba la formalización de este jueves 23.

De acuerdo a información oficial, el hecho quedó al descubierto a las 22:40 horas de este miércoles 22 de abril, cuando un funcionario de servicio nocturno realizaba una ronda por el sector de celdas de aislamiento preventivo. En ese contexto, el gendarme advirtió que el interno se encontraba al interior de su celda colgado y aparentemente sin signos vitales, utilizando una prenda de vestir para concretar el ahorcamiento.

Tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes. Personal paramédico del recinto concurrió al lugar y corroboró la situación, mientras que se dio aviso al Hospital Claudio Vicuña de de San Antonio para la certificación del fallecimiento.

Asimismo, el hecho fue informado al fiscal de turno, quien instruyó el aislamiento del sitio del suceso, la aplicación del Protocolo de Minnesota –que regula la investigación de muertes bajo custodia del Estado– y la concurrencia de personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las diligencias respectivas.

Desde el Ministerio Público informaron que "a las 23:00 horas ingresa una denuncia al Turno Regional de Instrucción y Flagrancia por parte del funcionario de turno nocturno de Gendarmería en el C.C.P. San Antonio, que indicaba el fallecimiento del imputado Esteban Andrés Jeria Soza dentro de la celda de aislamiento preventivo".

A ello agregaron que, si bien, la causa está en investigación y con diligencias en curso, "tras la concurrencia de la Brigada de Homicidios, se informó como causa probable la asfixia por ahorcamiento del tipo suicida, antecedente que será parte de la indagatoria que llevará la Fiscalía local de San Antonio".

Cabe recordar que el fallecido se encontraba en calidad de imputado por el delito de parricidio, tras haber sido detenido durante la madrugada del miércoles en la localidad de Llolleo Alto, en la comuna de San Antonio.

Este caso se conoció luego que Carabineros acudiera a un domicilio en calle Las Perdices, tras recibir llamados por un presunto hecho de violencia intrafamiliar. En el lugar, el joven permitió el ingreso de los funcionarios y confesó haber atacado a sus padres con un arma blanca, tras una discusión.

Al interior del inmueble, el padre fue encontrado sin vida en el living, con múltiples heridas cortopunzantes en la zona torácica. Posteriormente, en una habitación, fue hallada la madre, también fallecida y con diversas lesiones de similares características.

Como dinámica de los hechos, el comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, comentó que "se logró establecer la responsabilidad de un imputado como autor material de las lesiones contra las víctimas, el cual tendría un parentezco de hijo, habiendo dado muerto tanto a su padre como a su madre".

Las circunstancias del fallecimiento del imputado al interior del recinto penitenciario serán ahora materia de investigación por parte del Ministerio Público y la PDI.

(Imagen de referencia)

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