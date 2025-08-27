Impulsan reunión para fortalecer desarrollo de comunas de la V Región en condición de rezago

Con el propósito de revisar los avances, desafíos, y proyecciones del Plan de Zona en Desarrollo (antes conocido como Plan de Zonas de Rezago) de la región de Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca encabezó una reunión de trabajo enfocada en este instrumento de gestión territorial que busca impulsar el desarrollo de comunas en condición de rezago, junto con proyectar y establecer lineamientos estratégicos para la priorización de la cartera de inversión.

"Hemos venido a poner en valor la importancia que tiene, en el marco del Plan de Zonas de Rezago, que está concentrado en las comunas de La Ligua, Cabildo, Petorca, Catemu, Llay Llay y Nogales, un plan de inversión que necesitamos hoy día que los municipios y las autoridades comunales nos prioricen la cartera de inversión, pensado siempre en el bienestar de las personas”, sostuvo la autoridad.

Entre los principales puntos que se trabajaron está la relación saneamiento y alcantarillados, indicando Mundaca que “con todos los alcaldes, de estas seis comunas que pertenecen a la zona de rezago, podamos tener una reunión con Esval a propósito de los problemas que tenemos con factibilidad hídrica, alcantarillado y otro tipo de situaciones con la empresa sanitaria”, puntualizó el Gobernador Regional.

Por su parte, Nicolás Vallejos, jefe regional de la Subdere, comentó que “es muy importante porque no solo tenemos la facultad de poder coordinar junto al Gobierno Regional este plan, sino que además poder aportar con las distintas instituciones e instancias de Gobierno en la región para poder acelerar y priorizar cada una de estas iniciativas que, sin duda, aportan a la vida de las personas de estas comunas”.

Esta es la primera reunión de trabajo conjunto que sostienen las autoridades regionales y comunales, junto a sus equipos técnicos, para definir los lineamientos y priorización de la cartera de proyectos para cada uno de los territorios que incluye este Plan de Zonas en Desarrollo.

La core María Elena Rubilar, presidenta de la Comisión de Descentralización y Regionalización del Core de Valparaíso, recalcó que “quisimos incluir al Consejo Regional para que podamos impregnar de esta mirada territorial y actual que tiene este nuevo consejo regional sobre los proyectos que ya venían en plan de zona de rezago, actualmente zona en desarrollo y poder consensuar cuáles son las prioridades que se van a establecer”.

En la instancia, llevada a cabo en la comuna de Nogales, donde participaron consejeros regionales, representantes de SUBDERE, y alcaldes/as de las comunas de La Ligua, Cabildo, Petorca, Nogales, Llay Llay y Catemu, todas calificadas en condición de rezago, se expusieron los avances comunales del Plan, además de generar un espacio de diálogo político y técnico para definir prioridades por comuna y se acordaron responsabilidades y plazos para mejorar la ejecución del instrumento, apuntando a estrategias conjuntas a nivel comunal e intercomunal.

Sobre los alcances del plan, el alcalde de Catemu, Rodrigo Díaz, destacó que “me parece que esta es una reunión interesante porque es la primera vez que nos juntamos las comunas que estamos dentro del plan, más el Gobierno Regional y la Subdere que son quienes financian y han mandatado el plan. Para nosotros la prioridad absoluta es el agua y en eso coincidimos mucho con lo que rige este plan de zonas de rezago, primero en el tema de los alcantarillados que es uno de los problemas irresolutos. Nosotros tenemos una de las cifras de pobreza más alta no solo de la región, sino a nivel país y uno de los factores determinantes es que en la pobreza multifactorial casi el 60% de los vecinos y vecinas de Catemu declaran no tener acceso a los servicios básicos, y quienes son: los que viven en la zona rural, prácticamente no tenemos alcantarillado salvo en la zona de Cerrillos”.

Asimismo, Leslie Pacheco, alcaldesa de Nogales, concluyó que la reunión “fue súper provechosa porque hablamos de distintos temas sobre proyectos de la zona de rezago (...) son comunas que hemos quedado bien atrás en cuanto a la proyección, a la modernización de nuestras, entonces empezar con estas reuniones acá en nuestra comuna es importante porque quedamos con fechas pendientes para poder llegar acuerdo y sacar algunos proyectos que están en el listado de zona de rezago y sacarlos, priorizarlos”.

La reunión concluyó con la validación de acuerdos estratégicos, que permitirán dar continuidad a la implementación del Plan, consolidando compromisos por comuna y estableciendo pasos concretos para avanzar en el desarrollo equitativo de los territorios rezagados de la Región de Valparaíso.

