Impulsan reactivación de la Mesa Comex para fortalecer posicionamiento de la región de Valparaíso en el comercio exterior

El gobernador Rodrigo Mundaca presidió la conformación oficial de la Mesa Comercio Exterior (Comex) de la región de Valparaíso, instancia público-privada orientada a fortalecer el posicionamiento regional en el comercio exterior, promoviendo la diversificación, agregar valor y el hacer efectivos de los acuerdos comerciales internacionales, desde una perspectiva multinivel, multisectorial y territorial.

Esta instancia, impulsada por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso y que tiene como objetivo elaborar una política regional de internacionalización, contó con la participación de la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto; un representante de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrie), Felipe López; representantes de la OCDE, quienes prestarán asistencia técnica; el director regional de Pro Chile, Ivo Sandoval; jefaturas de los servicios públicos regionales relacionados; empresas portuarias regionales; universidades; gremios y asociaciones regionales.

Tras el encuentro, Mundaca señaló que “esta es una convocatoria que nos ha permitido conversar a cerca de la oferta exportadora regional, de los mercados emergentes como la industria creativa del conocimiento, del rol estratégico que juega la región de Valparaíso albergando los principales puertos del país en su territorio".

La autoridad regional agregó que "me parece que es una muy buena experiencia. Hemos logrado nuevamente instalar en el debate que la Secretaría Técnica del Tratado de Altamar más importante de las últimas cuatro décadas, el BBNJ, se aloje en nuestra ciudad, en la ciudad de Valparaíso. Espero que esta iniciativa se siga repitiendo a lo largo del tiempo, porque me parece que es muy importante construir una mirada del punto de vista de las relaciones comerciales, desde los territorios; a propósito que el 90% del producto interno bruto nacional proviene de las regiones”.

Con la instalación de la Mesa Comex Región de Valparaíso, parten en primera instancia con las comunas del Área Metropolitana y se definieron los lineamientos iniciales y subcomisiones por cada eje de trabajo, con el objetivo de poder identificar las brechas y oportunidad en materia de comercio exterior regional, información que permitirá sustentar y elaboración de la política regional de internacionalización.

Felipe López, director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaria De Relaciones Económicas Internacionales, señaló que "el inicio de los trabajos de la Mesa Comex en la región de Valparaíso es fundamental por el rol estratégico que cumple para efectos de la proyección de la política exterior de la región. Para nosotros también ha sido un hito muy fundamental poder participar en este inicio de actividades, por cuanto creemos que uno de los ejes fundamentales de la subsecretaría será el acercar la política comercial de Chile a las regiones; por lo tanto pensando en una región tan estratégica, tan importante como la región de Valparaíso, nos resulta doblemente relevante poder tener la posibilidad de participar, de entregar cuales son los objetivos y ejes de trabajo que la subsecretaría pretende desarrollar en una instancia como esta donde participan representantes tanto del sector público y privados”.

Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto comentó que "estas instancias de colaboración y coordinación nos permiten proyectar el desarrollo futuro de la comuna y la región de Valparaíso".

Tras esta primera instancia, se conformaron tres áreas de trabajo técnico, las cuales estarán enfocadas en el posicionamiento comercial internacional e innovación; cadena logística y seguridad; e imagen región.

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