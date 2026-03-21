Impulsan mesa de trabajo permanente para enfrentar el narcotráfico en Rapa Nui

En una reunión de trabajo encabezada por el director de la Aduana Regional de Valparaíso, Braulio Cubillos, y el diputado Hotuiti Teao, se evaluó positivamente la labor realizada por el servicio fiscalizador en Rapa Nui entre el 16 y 18 de marzo.

Tras las gestiones realizadas por el parlamentario de la región de Valparaíso y una serie de coordinaciones interinstitucionales, un equipo de funcionarios de Aduanas llegó hasta la isla para desarrollar una intensa agenda que consideró operativos de fiscalización y capacitaciones dirigidas a efectivos de Carabineros y la Armada.

El diputado Teao explicó que “Rapa Nui tiene un problema de tráfico de ilícitos. De un trabajo que venimos haciendo en conjunto con Aduanas, hoy vienen regresando dos profesionales de esta institución que nos entregaron un diagnóstico de lo que ocurre en la isla. Producto de la reunión que sostuvimos con lo recabado por estos profesionales en terreno, es que desprendimos que vamos a constituir una mesa permanente con las autoridades y vamos a sumar más actores para que aportemos todos desde distintas veredas al control de ingreso de lícitos en Rapa Nui. Necesitamos detener el narcotráfico y el crimen organizado en nuestra isla".

El director Cubillos, en tanto, sostuvo que "no se deben descuidar los territorios insulares, es parte de las fronteras que debemos proteger para enfrentar el crimen organizado y otras amenazas", agregando que "las actividades programadas se cumplieron íntegramente, alcanzando los objetivos propuestos. Junto con las capacitaciones técnicas, se llevaron a cabo operativos en terreno que permitieron aplicar los conocimientos adquiridos, fortalecer los procedimientos de control y consolidar los canales de comunicación y apoyo entre las dependencias de Valparaíso y Rapa Nui".

Entre las principales acciones realizadas por el jefe de Zona Primaria de Aduanas, Dennys Beltrand, y el jefe (s) de la Unidad de Drogas y Delitos Conexos, Luis Betancourt, destacan las reuniones con el delegado presidencial provincial, Mai Teao, y la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati. También hubo capacitaciones a siete funcionarios de Carabineros y 15 de la Armada, además del apoyo a un operativo de revisión de 120 pasajeros de un crucero y sus equipajes. Se hizo entrega de material de trabajo destinado a fortalecer el registro y control de los operativos aduanero en la isla.

Mientras la alcaldesa Arévalo indicó que “me alegra saber que Aduanas está tomando en cuenta este llamado colectivo de varias autoridades, tanto locales como regionales, justamente en relación a nuestra preocupación por el aumento de la llegada y del consumo de drogas duras"; el delegado Teao expuso que "ha sido un comienzo muy importante de esta gestión, para poder trabajar en la isla y mantenerlo durante todos estos años. Tenemos un plan muy importante trabajando con estrategia, con los profesionales y al fin poder lograr que esto dé resultado y poder controlar el ingreso de drogas duras al territorio”.

En la reunión de evaluación se abordó la necesidad de darle regularidad a la presencia de Aduanas en Rapa Nui y fortalecer las acciones de control y las coordinaciones con las autoridades de la isla y de otras instituciones. Asimismo, destacaron las gestiones de la Gobernación Marítima de Rapa Nui, que gestionó el traslado de los funcionarios de Aduana en el avión de la Armada y de Carabineros por su disposición e interés de contar con la capacitación en materias aduaneras.

Actualmente existe un convenio entre el Servicio Nacional de Aduanas y Carabineros, que delega las funciones aduaneras en Rapa Nui para la inspección y control, con el apoyo de funcionarios de la Armada, lo que permite complementar sus atribuciones y mejorar la acción de fiscalización conjunta.

PURANOTICIA