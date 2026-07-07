Impulsan instalación de 90 cámaras de seguridad en rutas 68, Las Palmas y Troncal Sur

Autoridades de la región de Valparaíso sostuvieron una reunión de coordinación con el objetivo de fortalecer la seguridad en las principales rutas de acceso a la región de Valparaíso y anticipar medidas de mitigación frente a futuras intervenciones viales.

Durante la instancia, se revisó la propuesta para implementar una red de televigilancia en la Ruta 68, Las Palmas y Troncal Sur, iniciativa que contempla la instalación de 90 cámaras de seguridad, de acuerdo con el estudio técnico elaborado por Carabineros.

El siguiente paso será avanzar en los aspectos administrativos que permitan concretar esta iniciativa, incluyendo la habilitación de un centro de monitoreo para operar el sistema de cámaras. Es probable que este espacio se ubique al costado de la Tenencia Carreteras de Peñuelas, tal como destacó el delegado Manuel Millones.

"Valoro esta reunión, ya que necesitamos establecer de carácter rápido esta inversión para que nos den protección en la ruta", sostuvo la autoridad, quien agregó que "también hemos solicitado que se evalúe incorporar el camino La Pólvora a este proyecto. Hoy esa vía se encuentra fuera del contrato de concesión, pero es un corredor estratégico que no puede quedar fuera del sistema de vigilancia".

VÍA LAS PALMAS

Por otro lado, durante la reunión se abordó la necesidad de acelerar las obras tempranas del acceso por Las Palmas, considerando las futuras intervenciones que se ejecutarán en el puente Capuchinos y, posteriormente, en el sector de Agua Santa.

“Estas obras requieren de una vía alternativa y hemos planteado el requerimiento de la urgencia de acelerar esa inversión que estaba programada para el 2027. Tenemos que entregar los argumentos técnicos y en ese sentido ha sido muy clara la explicación que entregó el seremi de Transporte que permitirían justificar que esa sea una obra prioritaria para evitar el colapso vial cuando se comiencen los trabajos en Av. España por el puente Capuchinos”, complementó el delegado Manuel Millones.

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, destacó el trabajo articulado y señaló que estuvieron "analizando los proyectos que se desarrollan en la Ruta 68 y los efectos que estos tendrán sobre la movilidad en el Gran Valparaíso. También revisamos la instalación de pórticos y cámaras en puntos estratégicos y las distintas alternativas de conectivida para enfrentar las futuras obras del puente Capuchinos, siendo la ruta 68 una de las principales vías para absorber parte de esos flujos".

En tanto, la seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, comentó que "creemos que el trabajo conjunto es fundamental para avanzar en medidas que permitan mejorar las condiciones de una de las principales vías de conexión entre la región de Valparaíso y la región Metropolitana. Seguiremos coordinando acciones que contribuyan a entregar mayor seguridad y una mejor experiencia de desplazamiento para quienes transitan diariamente por esta ruta".

Las autoridades acordaron continuar desarrollando los antecedentes técnicos y administrativos necesarios para materializar estas iniciativas, fortaleciendo la seguridad vial, la conectividad y la capacidad de respuesta frente a los desafíos de movilidad que enfrentará la región de Valparaíso durante los próximos años.

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