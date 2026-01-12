Impulsan cursos de verano 2026 con enfoque comunitario y educativo en Valparaíso

En el marco de la programación estival Vive Verano Valpo, la Municipalidad de Valparaíso, a través del Departamento de Gestión Patrimonial, dio inicio a los Cursos de Verano 2026 de la Escuela de Oficios Patrimoniales, una iniciativa que busca fortalecer la educación comunitaria y la valoración del patrimonio local mediante formación especializada y talleres dirigidos a distintos grupos etarios.

La programación contempla, por una parte, el curso de extensión “Criterios para Intervención en Espacios Públicos de Carácter Patrimonial”, orientado a egresadas y egresados de la Escuela y a trabajadoras y trabajadores municipales. Esta instancia se desarrolla durante enero en el Edificio Caralps, “La Nave”, y tiene como objetivo entregar herramientas técnicas y conceptuales para intervenir de manera responsable y respetuosa los espacios públicos de valor patrimonial de la ciudad.

La directora de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Valparaíso, Nicole Galdames, destacó que "para esta administración municipal es fundamental integrar la mirada de las niñeces en los programas que impulsamos. Estos talleres no solo fortalecen capacidades técnicas, sino que generan un acercamiento temprano al patrimonio, promoviendo conciencia, cuidado y sentido de pertenencia desde la infancia. Creemos que formar a niñas y niños en torno al valor de su ciudad es clave para construir un desarrollo más consciente, inclusivo y con identidad”.

Paralelamente, la Escuela de Oficios Patrimoniales está desarrollando los talleres “Carpintería Patrimonial” y “Construcción con Técnicas Tradicionales en Tierra Cruda”, dirigidos a niñeces de entre 6 y 13 años, los que se realizan en la sede comunitaria del Parque de las Artes Violeta Parra, en cerro Playa Ancha. Estas actividades forman parte del ciclo “Juegos que Construyen”, una propuesta pedagógica que utiliza metodologías lúdicas y experienciales para acercar a niñas y niños a los oficios tradicionales y al patrimonio construido de Valparaíso.

La directora de la Escuela de Oficios Patrimoniales, Katherine Charpentier, explicó que “nuestro enfoque es que las y los participantes aprendan haciendo, experimentando con materiales como la madera y la tierra, entendiendo no solo la técnica, sino también el valor patrimonial que estos oficios tienen en la historia y en la identidad de Valparaíso. Queremos que niñas, niños y adultos se reconozcan como parte activa de una ciudad viva, que se construye y se cuida colectivamente”.

Estas actividades se enmarcan en el Programa de Educación Comunitaria Patrimonial y se vinculan además con la primera celebración del Día de los Patrimonios en Verano, que se realizará el próximo 31 de enero, reforzando el compromiso del municipio con una educación patrimonial inclusiva, participativa y con fuerte anclaje territorial. Las inscripciones están disponibles en las redes de la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional @desarrolloeconomicovalpo.

