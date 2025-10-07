Importante donación de muebles fortalece la red de Salud Mental del Servicio de Salud de Viña del Mar

Una significativa donación por parte del Fondo Nacional de Reconstrucción, del Ministerio de Hacienda, recibió el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP), en el marco de la implementación de los centros de salud mental.

Se trata de una partida de muebles, entregados por la empresa Decocasa, como parte del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el megaincendio de 2024.

La secretaria ejecutiva del Fondo de Reconstrucción, Trinidad Undurraga, junto a la directora del SSVQP, Andrea Quiero, encabezaron la recepción de los muebles, que serán distribuidos en distintos dispositivos de salud mental del Servicio de Salud.

La directora Andrea Quiero comentó que "el Fondo Nacional para la Reconstrucción, dependiente de nuestro Ministerio de Hacienda, nos ha contactado con una donación altruista que nos permite acceder a un mobiliario importante, que marcará la diferencia para implementar y equipar nuestros centros de salud. Estas donaciones transforman la vida de los equipos de trabajo, pero también de la población que atendemos. Este es un día para celebrar”.

Por su parte, Trinidad Undurraga explicó que "el Fondo Nacional de Reconstrucción, que administra el Ministerio de Hacienda, continúa canalizando aportes de privados para apoyar los procesos de reconstrucción poscatástrofe, como en el caso de los incendios de febrero de 2024. Estamos entregando una segunda donación de la empresa Decocasa, que consiste en muebles destinados al Servicio de Salud, con el fin de habilitar los distintos centros de atención para la comunidad afectada”.

En total, se trata de 92 muebles de hogar, avaluados en 4 millones 570 mil pesos, destinados a la habilitación de espacios de atención en salud mental para personas afectadas directa o indirectamente por los siniestros.

El jefe de la Unidad de Salud Mental del SSVQP, Matías García, subrayó que "esta donación tiene un valor aproximado de 4 millones de pesos, pero su valor comercial probablemente duplica esa cifra. Para nosotros es tremendamente positivo, considerando lo difícil que muchas veces resulta conseguir recursos para mobiliario. Estamos muy contentos y orgullosos de poder seguir fortaleciendo la red de salud mental de nuestro Servicio”.

El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca agradeció esta valiosa donación, que irá en directo beneficio de los vecinos y vecinas afectados por el megaincendio.

