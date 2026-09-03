Impacto por muerte de veterinaria que denunció maltrato y acoso laboral en clínica de Viña del Mar

La comunidad de Viña del Mar y el mundo académico se encuentran consternados tras confirmarse el fallecimiento de Camila Rojas Díaz, médica veterinaria egresada de la Universidad Austral de Chile (UACh). La profesional se quitó la vida luego de haber denunciado situaciones de acoso y maltrato laboral al interior de la Clínica Veterinaria Mevetlab.

El hecho generó profundas muestras de dolor en su casa de estudios. Desde la UACh expresaron, a través de sus redes sociales: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos adherimos al dolor de su familia, amistades, compañeras y compañeros de generación, así como de todas las personas que tuvieron la oportunidad de compartir con ella a lo largo de su vida profesional y personal”.

De acuerdo con lo consignado por Radio Bío Bío, el caso de Rojas no respondería a un hecho puntual. Ex colegas de la víctima denunciaron al citado medio que el maltrato psicológico y los insultos eran prácticas recurrentes en el establecimiento, junto con episodios de violencia física, golpes y descalificaciones que habrían sido presenciados o sufridos por integrantes del personal.

La gravedad de los antecedentes motivó la reacción de la Coordinadora 8M Valparaíso. Su vocera, Carla Ahumada, cuestionó la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchas trabajadoras en sus espacios laborales y señaló a Bío Bío: “No es un hecho aislado, es otra expresión más de la violencia patriarcal que se vive en el mundo del trabajo y que muchas mujeres en Chile la vivencian diariamente”.

Asimismo, la dirigenta enfatizó que “el maltrato psicológico también es una forma de violencia que no deja marcas, que tal vez no es explícita, pero determina con hechos tan lamentables como un suicidio”.

Las denuncias también involucraron a profesionales que anteriormente estuvieron vinculados al Hospital Clínico Veterinario Lago Peñuelas. Tras la divulgación de estos antecedentes, el recinto emitió un comunicado oficial en el que lamentó el fallecimiento de la joven y aclaró que la persona cuestionada ya no mantiene ningún vínculo laboral ni profesional con la institución.

En una segunda misiva, el centro solicitó “respeto y prudencia” ante las amenazas que han recibido por parte de integrantes de la comunidad tras conocerse el caso.

Hasta el momento, no se ha confirmado si las denuncias presentadas derivarán en acciones formales ante los tribunales de justicia.

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